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Космический "грузовик" Cygnus успешно пристыковался к МКС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщило NASA.

Грузовик присоединился к американскому сегменту станции - модулю Unity в 05:20 по времени Восточного побережья США (12:20 по Москве). Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС более 3,8 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Он пробудет в составе станции шесть месяцев.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 4 августа с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия Cygnus проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС.

Это уже 21-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Cygnus NASA Northrop Grumman МКС США
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