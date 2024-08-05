Двое израильских военных ранены в результате падения снаряда, запущенного "Хезболлой"

Движение заявило об атаке БПЛА на израильские казармы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Офицер и солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения средней тяжести в результате ракетного удара, нанесенного "Хезболлой" по району близ Айелет-ха-Шахар на севере страны.

"После того, как в течение последнего часа в верхней Галилее (регион на севере Израиля - ИФ) прозвучали сирены, было обнаружено множество подозрительных воздушных целей, пересекающих воздушное пространство со стороны Ливана", - сообщили израильские военные в своем Telegram.

Уточняется, что несколько ракет-перехватчиков были запущены в направлении этих целей. Один запущенный "Хезболлой" снаряд упал рядом с Айелет-ха-Шахар.

"В результате нападения в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные службы Израиля работают над тушением пожара, возникшего в этом районе, добавили в израильской армии.

Тем временем телеканал AlJazeera сообщает, что ливанское движение "Хезболла" заявило об атаке на казармы 91-й дивизии израильских вооруженных сил в Айелет-ха-Шахар с помощью эскадрильи беспилотников. По данным "Хезболлы", в результате прямого попадания израильские солдаты были убиты и ранены.