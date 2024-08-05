Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

Двое израильских военных ранены после обстрела "Хезболлы", Луганск остался без света после ракетного удара ВСУ, Израиль готовится к многодневной атаке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Офицер и солдат Армии обороны Израиля ранены после падения снаряда, запущенного со стороны Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Телеканал Al Jazeera распространил заявление "Хезболлы" об атаке эскадрильи беспилотников на казармы 91-й израильской дивизии в Айелет-ха-Шахаре, в результате, по данным движения, есть убитые и раненые.

- Луганск остался без электричества после ракетного удара ВСУ. Кроме того, по словам врио главы горокруга Яны Пащенко, повреждены около 30 частных домов.

- В Израиле ожидают, что атака Ирана и "Хезболлы" продлится несколько дней. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю возможен в понедельник. Главы МИД G7 призвали не допустить эскалации на Ближнем Востоке. Премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что эскалацию в регионе предотвратит прекращение операции в секторе Газе.

- КНДР оснастила погранчасти передовыми тактическими баллистическими ракетными системами. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил уверенность, что новейшее вооружение поднимает престиж страны и будет демонстрировать ее мощь.



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