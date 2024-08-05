Нефть Brent подешевела до $76,4 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в понедельник после падения по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве составляет $76,43 за баррель, что на $0,38 (0,49%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты упали на $2,71 (3,4%) до $76,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,45 (0,61%) до $73,07 за баррель. В прошлую пятницу контракт подешевел на $2,79 (3,7%) до $73,52 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI – на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.

Минувшая неделя была волатильной для нефти: сначала топливо дорожало на новости об убийстве главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, однако затем перешло к снижению.

"Рынок достаточно сдержанно отреагировал на события на Ближнем Востоке, - отметил экономист Capital Economics Джо Махер. - Несмотря на очевидное нарастание напряженности, инвесторы смотрят на ситуацию относительно оптимистично".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 482 единицы. Число газовых установок понизилось на три и составило 98.