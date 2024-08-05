Brent подешевела до минимальных с декабря $75,38 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти ускорилось на опасениях рецессии в США, цена Brent опустилась до минимума с середины декабря 2023 года.

К 13:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,43 (1,86%), до $75,38 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на бирже NYMEX на $1,5 (2,04%), до $72,02 за баррель.

На прошлой неделе Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.

Главным негативным фактором для мировых рынков стали опасения рецессии в Соединенных Штатах. Аналитики Goldman Sachs повысили вероятность того, что такой сценарий реализуется в ближайший год, до 25% с 15%. Также нефтетрейдеры озабочены перспективами сокращения спроса на топливо в Китае.

"Мировые рынки акций все еще находятся под сильным понижательным давлением, а значит, в краткосрочной перспективе есть риски дальнейшего снижения, - отметил глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - В центре внимания рынка нефти находятся страхи серьезного замедления американской экономики, которая, возможно, даже приближается к рецессии".