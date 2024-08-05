Поиск

Brent подешевела до минимальных с декабря $75,38 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти ускорилось на опасениях рецессии в США, цена Brent опустилась до минимума с середины декабря 2023 года.

К 13:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,43 (1,86%), до $75,38 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на бирже NYMEX на $1,5 (2,04%), до $72,02 за баррель.

На прошлой неделе Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.

Главным негативным фактором для мировых рынков стали опасения рецессии в Соединенных Штатах. Аналитики Goldman Sachs повысили вероятность того, что такой сценарий реализуется в ближайший год, до 25% с 15%. Также нефтетрейдеры озабочены перспективами сокращения спроса на топливо в Китае.

"Мировые рынки акций все еще находятся под сильным понижательным давлением, а значит, в краткосрочной перспективе есть риски дальнейшего снижения, - отметил глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - В центре внимания рынка нефти находятся страхи серьезного замедления американской экономики, которая, возможно, даже приближается к рецессии".

Brent WTI США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост цен на АЗС Москвы замедлился впервые с конца мая

Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

Доллар дорожает к евро и фунту, резко падает к иене

Фондовые индексы АТР снижаются, падение Nikkei 225 превышает 10%

Фондовые индексы АТР снижаются, падение Nikkei 225 превышает 10%

"Роскосмос" потерял 180 млрд руб. из-за разрыва контрактов с западными странами

Нефть Brent подешевела до $76,4 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });