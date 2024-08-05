IDC оценило рост продаж планшетов в мире во II квартале в 22,1%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мировые продажи планшетных компьютеров во втором квартале 2024 года подскочили на 22,1% относительно того же периода прошлого года и достигли 34,4 млн штук. Таковы предварительные расчеты исследовательской компании IDC.

Это было обусловлено как низкой базой сравнения, так и обновлением устройств у многих ведущих производителей на фоне пополнения запасов в магазинах. Тем не менее, нынешние объемы поставок планшетов сопоставимы только с допандемийными показателями (во втором квартале 2019 года они составляли 32,5 млн штук), однако они ниже беспрецедентных продаж, которые были зафиксированы во время COVID-19, отмечается в сообщении IDC.

"Результаты второго квартала свидетельствуют о том, что рынок вышел за рамки пандемии. Мы ожидаем, что цикл обновления и рост на развивающихся рынках продолжат способствовать восстановлению в ближайшей перспективе", - говорит старший аналитик IDC Анурупа Натарадж.

Американская Apple Inc. в апреле-июне нарастила поставки планшетов на 18,2% (до 12,3 млн единиц), чему способствовал выход на рынок 11-дюймовых и 13-дюймовых моделей iPad Air и iPad Pro. Объемы продаж iPad выросли по всему миру, за исключением Китая, где конкуренция со стороны местных игроков, таких как Huawei и Xiaomi, негативно повлияла на результаты Apple.

Продажи южнокорейской Samsung увеличились на 18,6% (до 6,9 млн штук), китайской Lenovo – на 16,7% (до 2,5 млн единиц).

При этом доля трех крупнейших производителей на мировом рынке снизилась: Apple – ниже 36%, Samsung – до чуть более 20%, Lenovo – до 7,3%. Между тем китайские Huawei и Xiaomi продемонстрировали значительные темпы повышения продаж, что позволило им усилить свое присутствие на глобальном рынке.

Xiaomi увеличила поставки вдвое. Помимо Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии), компания добилась значительных успехов на европейском рынке с впечатляющим ростом в России, Франции, Германии, Италии, Испании и многих других странах, говорится в сообщении.