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В Ливии ограничена добыча на крупнейшем нефтяном месторождении из-за нестабильности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Ливии на крупнейшем в стране месторождении Sharara 4 августа частично остановили добычу нефти из-за несанкционированного проникновения.

Максимальная производительность Sharara составляет 320 тысяч баррелей в сутки. По данным S&P Global Commodity Insights, Сейчас потери производства варьируются в объеме 28-70 тысяч б/с.

Sharara является совместным проектом NOC, французской TotalEnergies, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor.

Ливия контролирует крупнейшие в Африке запасы нефти, оцениваемые в 48 млрд барр., и имеет амбициозные планы по увеличению добычи в среднесрочной перспективе. В начале 2024 года председатель NOC Фархат Бенгдара заявил о планах увеличить добычу до 2 млн б/с в сутки в течение следующих пяти лет. Однако политические волнения и трудности с привлечением финансирования угрожают этой программе. Протесты, нарушающие экспорт нефти и газа, стали обычным явлением в Ливии после восстания против Муаммара Каддафи в 2011 году.

Относительная политическая стабильность в последнее время позволила удерживать добычу нефти в Ливии на уровне около 1,27 млн б/с, что значительно ниже 1,6 млн б/с, который был до свержения прежнего режима.

Ливийская нефть, как правило, легкая, с низким содержанием серы дает большое количество средних дистиллятов и бензина, что делает ее популярной в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.

NOC Repsol OMV TotalEnergies Ливия Sharara Equinor
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