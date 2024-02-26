Протесты в Ливии привели к закрытию месторождения нефти и газопровода в Европу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ливийское нефтяное месторождение Wafa и трубопровод Greenstream, по которому природный газ транспортируется в Италию, были закрыты в результате акции протеста 25 февраля, сообщает S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники.

Служба охраны нефтяных объектов (PFG), которой поручена защита нефтяных и газовых месторождений в этой охваченной конфликтом североафриканской стране, оцепила периметр месторождения на ее юго-западе, не позволяя персоналу входить и выходить, уточняет издание.

По данным сайта проекта Wafa, входящего в состав нефтегазового комплекса Eni в Меллите, там добывается около 37 тыс. баррелей нефти в сутки и 22 тыс. б. нефтяного эквивалента/с газа.

Также из-за протестов закрыт терминала Эз-Завия (al-Zawiyah) на северном побережье Ливии, который является частью трубопровода Greenstream, что потенциально может нанести ущерб экспорту в Европу, сообщили источники. По информации издания, прекращена работа нефтехранилища Misrata, также поступала информация о сбоях в работе нефтеперерабатывающего завода Zawiyah мощностью 120 тыс. б/с.

Как ожидается, отключение промышленных объектов из-за протестов, связанных с выплатой заработной планы, будет кратковременным, хотя более длительный простой может привести к топливному кризису в Западной Ливии.

Эти проблемы последовали за ультиматумом, предъявленным международно признанному правительству национального единства Ливии 15 февраля, в котором упоминались экономические претензии.

Связаться с государственной Ливийской национальной нефтяной компанией для получения комментариев не удалось.

Протесты, нарушающие экспорт нефти и газа, являются обычным явлением в Ливии, которую охватил хаос после восстания против Муаммара Каддафи в 2011 году. В январе протестующие закрывали на две недели крупнейшее в стране нефтяное месторождение Sharara (Шарара).

В последние годы в стране наблюдается падение добычи нефти, и в настоящее время она освобождена от квоты ОПЕК. В январе Ливия добывала чуть более 1 млн б. нефти/с На Ливию приходится 6% импортируемой Евросоюзом нефти.

Eni вместе с NOC является оператором нефтегазового комплекса Меллита. Газ Wafa транспортируется по 520-километровому трубопроводу, который соединяет Ливию с Сицилией. Его пропускная способность составляет около 8 млрд куб. метров в год.