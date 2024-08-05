Музеи Франции подверглись кибератаке вымогателей

Фото: Marechal Aurore/ABACA/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Киберпреступники атаковали компьютерную систему, которая централизует финансовые данные примерно сорока французских музеев, чтобы потребовать выкуп в криптовалюте, сообщает вечером в понедельник газета Le Parisien.

По информации издания, в ночь на 4 августа против парижского выставочного зала Гран-Пале, музея Лувр и еще четырех десятков музеев была совершена кибератака путем внедрения вредоносной программы-вымогателя, которая делает базу данных полностью нечитаемой и требует выкуп за восстановление.

Первыми подозрительную деятельность в своей информационной системе заметили в Гран-Пале, оповестив соответствующие службы об атаке. Киберпреступники нацелились на программное обеспечение, которое централизует финансовые данные попавших под атаку музеев, и требовали выкуп в криптовалюте. В случае неуплаты хакеры угрожали обнародовать зашифрованные данные в течение 48 часов.

Как передает Le Parisien, начато расследование по факту "нападения на автоматизированную систему обработки данных, вымогательства со стороны организованной банды и преступного сообщества с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого пятью годами лишения свободы". Следствие поручено бригаде по борьбе против киберпреступности.

Как сообщили изданию в компетентных органах, "этот инцидент не затрагивает информационные системы, задействованные в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр".