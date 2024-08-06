Что случилось этой ночью: вторник, 6 августа

В Ливане ликвидирован командир спецназа "Хезболлы", Сбербанк повышает ставки по ипотеке, музеи Франции атаковали киберпреступники

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Старший командир подразделения "Радван" движения "Хезболла" Али Джамаль Альдин Джавад был ликвидирован в результате авиаудара Армии Обороны Израиля в Ливане.

- В Венесуэле прокуратура начала расследование в отношении представителей оппозиции Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Они открыто "подстрекали полицейских и военных чиновников к неподчинению законам", заявил генпрокурор Тарек Уильям Сааб.

- Город Суджа в Курской области попал под обстрел, ранены пять человек, в том числе трое детей.

- Несколько американских военных получили ранения в результате ракетного обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке. США возлагают ответственность за нападение на поддерживаемые Ираном группировки ополченцев.

- Сбербанк с 6 августа повышает ставки по ипотеке в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ РФ. Минимальный размер ставки на вторичном рынке составит 20%, на первичном - 20,3%.

- Киберпреступники атаковали компьютерную систему, объединяющую около 40 музеев Франции, чтобы потребовать выкуп в криптовалюте. Полиция начала расследование.

- Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл Олимпиаду в Париже с рекордом мира. Его результат – 6,25 м.