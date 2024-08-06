WSJ сообщил о готовящемся ударе Ирана по Израилю

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Иран ведет подготовку к атаке по Израилю и может нанести удар в ближайшее время, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Официальные лица США заявили, что с выходных стали замечать, как Иран перемещает ракетные установки и проводит военные учения, что может указывать на подготовку Тегерана к удару по Израилю в ближайшие дни", - информирует издание.

По мнению представителей администрации американского президента Джо Байдена, к действиям Ирана могут присоединиться "Хезболла" и другие военизированные формирования на Ближнем Востоке.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Ранее издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники, что руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери накануне заявил, что ответ Израилю на убийство Хании является священным долгом, имеющим отношение к защите национальной безопасности и суверенитета Ирана.

В ночь на вторник, 6 августа, представитель группировки йеменских хуситов "Ансар Аллах" Насреддин Амер заявил изданию Newsweek о готовности группировки присоединиться к удару по Израилю.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Иран и Израиль к деэскалации и предотвращению более масштабного конфликта.

По данным источников портала Axios, в понедельник группа Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщила Байдену и вице-президенту Камале Харрис, что до сих пор неясно, когда Иран и "Хезболла" могут нанести удар по Израилю.