В Израиле полагают, что Иран нанесет по нему удар баллистическими и крылатыми ракетами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Иран при атаке на Израиль может применить сочетание баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники, запускаемые с запада иранской территории, сообщает во вторник The Jerusalem Post со ссылкой на доклад организации Alma Research and Education Center, анализирующей угрозы северу Израиля.

Исследователи определили 12 мест в Иране, откуда могут проводить запуски Армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции, в том числе в районе Тебриза, Керманшаха, Хорремабада и Дизфуля.

Ожидается, что запуски будут идти как с мобильных установок с открытой местности возле подземных баз, так и с самих баз. Однако ограниченное количество ракетных шахт повлияет на плотность пусков с баз, полагают наблюдатели.

The Jerusalem Post напоминает, что с ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль баллистическими и крылатыми ракетами и БПЛА, 99% из которых удалось перехватить.

Ранее The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что в США "с выходных стали замечать, как Иран перемещает ракетные установки и проводит военные учения, и это может указывать на подготовку Тегерана к удару по Израилю в ближайшие дни".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники, что руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.