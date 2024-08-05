Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Тегеран

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран.

В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление, от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности, сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.