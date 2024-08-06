Банк Англии отметил, что крупнейшие банки Британии безопасно пройдут санацию в случае кризиса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Восемь крупнейших банков Великобритании смогут пройти санацию в случае кризиса без привлечения бюджетных средств для их спасения, говорится в сообщении Банка Англии.

Британский ЦБ провел вторую оценку действий каждого из ведущих банков страны при необходимости его санации и опубликовал результаты во вторник.

"Если крупный британский банк сегодня потерпит крах, он сможет безопасно пройти санацию: оставаясь открытым и продолжая предоставлять жизненно важные банковские услуги, при этом акционеры и инвесторы, а не государство, в первую очередь будут нести расходы, связанные с крахом", - говорится в сообщении центробанка.

В нем отмечается также, что банки продолжают добиваться прогресса в улучшении своей подготовки к санации, включая решение проблем, на которые было указано по итогам первой оценки, состоявшейся в 2022 году.

В число ведущих банков Великобритании входят Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, NatWest Group, Santander UK (британское подразделение Banco Santander), Standard Chartered и Virgin Money UK.

Котировки акций Lloyds Banking растут на 1,7% в ходе торгов во вторник, Barclays – на 0,8%, Standard Chartered – на 0,4%, NatWest – на 0,2% на фоне общего снижения британского фондового рынка.