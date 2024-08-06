Задолженность американцев во II квартале увеличилась на 0,6% до $17,8 трлн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность домохозяйств США во втором квартале увеличилась на 0,6% (на $109 млрд) относительно предыдущих трех месяцев и достигла рекордных $17,8 трлн. Об этом говорится в сообщении Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

По сравнению с концом 2019 года сумма долга выросла на $3,7 трлн.

Долги американцев по ипотечным кредитам повысились на $77 млрд в поквартальном сравнении и достигли $12,52 трлн. Задолженность по автомобильным кредитам выросла на $10 млрд до $1,63 трлн. Долги по кредитным картам увеличились на $27 млрд, до $1,14 трлн.

Тем временем задолженность по студенческим кредитам сократилась на $10 млрд до $1,59 трлн.

Доля просроченных платежей на конец июня составляла 3,2%, как и тремя месяцами ранее. В конце 2019 года показатель находился на уровне 4,7%.