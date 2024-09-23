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Лишь треть американских миллионеров считает себя богатыми

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В США только 33% долларовых миллионеров считают себя богатыми, показал опрос компании Edelman Financial Engines.

Опрос проводился с июня по июль среди более 3 тысяч американцев старше 30 лет, причем состояние 1,5 тысяч респондентов составляло от $500 тысяч до 3 млн. Из общего числа опрошенных состоятельными себя считают 12%.

Богатые американцы не перестали становиться богаче: по данным Федрезерва, 1% самых обеспеченных граждан США, владеющих активами на сумму свыше $11 млн, выросло за год почти на $2 трлн и составило $46,2 трлн на конец первого квартала 2024 года.

Однако с 2020 года, когда пандемия коронавируса привела к скачку цен на жилье, рост благосостояния главным образом приходится на домовладельцев.

"Владение жильем не ощущается как богатство, - сказала Джин Чацки, эксперт по личным финансам и генеральный директор HerMoney.com. - Дом является активом, которым мы пользуемся каждый день. Это не то же самое, что баланс на вашем пенсионном или сберегательном счёте".

Кроме того, практически все товары и услуги подорожали за длительный период высокой инфляции, и многие американцы стали активнее пользоваться кредитными картами для покрытия повседневных расходов.

Долг граждан США по кредиткам достиг рекордных $1,14 трлн, а средняя задолженность на одного пользователя кредитных карт составляет $6,329, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Почти половина респондентов считают задолженность по кредитным картам самой большой угрозой их благосостоянию.

"Долг всегда был и остается убийцей накоплений, - сказала Чацки. - Задолженность по кредитной карте с высокой процентной ставкой убивает ваши накопления сильнее, чем любые другие виды долга. Вам приходится кормить этого зверя, и вы не можете экономить, вы не можете инвестировать".

Большинство респондентов (примерно 65%) заявили, что им нужно иметь на банковском счете $1 млн, чтобы считать себя богатыми, при этом 28% сказали, что для этого им потребуется не менее $2 млн, а 19% установили планку на отметке $5 млн и более. Среди миллионеров 68% установили границу богатства на уровне не менее $3 млн.

Более половины (58%) опрошенных отметили, что им нужно зарабатывать не менее $100 тысяч в год, чтобы не беспокоиться о повседневных расходах, а четверть сказали, что для этого годовая зарплата должна превышать $200 тысяч.

Изабель Барроу, глава отдела финансового планирования Edelman Financial Engines, указала, что ощущение богатства связано не столько с суммой заработка или объемом располагаемых активов, но и с "отсутствием необходимости беспокоиться о деньгах".

"Это значит жить по средствам и не залезать в долги по уши ", - добавила она.

США ФРС Джин Чацки Изабель Барроу Edelman Financial Engines ФРБ Нью-Йорка
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