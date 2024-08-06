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Минэнерго США чуть повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году до 102,94 млн б/с

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США чуть повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году с 102,91 млн баррелей в сутки (б/с) до 102,94 млн б/с, а прогноз на 2025 год понижен на 130 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Теперь, по оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть составил 101,8 млн б/с (совпадает с июльской оценкой), в 2024 году вырастет до 102,94 млн б/с (ранее 102,91 млн б/с), в 2025 году увеличится до 104,55 млн б/с (ранее 104,68 млн б/с).

Таким образом, ведомство ожидает, что в 2024 году рост спроса составит 1,1 млн б/с, в 2025 году увеличение спроса на жидкие углеводороды (ЖУВ) ускорится до 1,6 млн б/с (предыдущий прогноз роста в 2025 году - 1,8 млн б/с).

"Большая часть сокращения нашего прогноза потребления нефти приходится на Китай, где, как мы ожидаем, замедление экономического роста продолжит сокращать потребление дизельного топлива", - говорится в отчете.

Ведомство прогнозирует рост потребления авиакеросина в США на 3% в 2024 году к 2023 году и еще на 3% в 2025 году - тогда потребление керосина превысит допандемический уровень 2019 года. В связи с этим ожидается более высокий рост цен на авиатопливо по сравнению с другими нефтепродуктами.

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