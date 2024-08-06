США чуть понизили прогноз цены газа на Henry Hub в 2024 году до $2,3/MMBtu

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на газ в США остаются рекордно низкими, что привело к снижению его производства, но в конце года ожидается их рост на фоне запуска новых проектов по сжижению и экспорту, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Так, новая оценка цены газа на американской площадке Henry Hub в 2024 году – $2,3/MMBtu по сравнению с $2,5/MMBtu месяцем ранее.

"Рекордно низкие спотовые цены на природный газ Henry Hub в первом полугодии 2024 года заставили производителей сократить добычу природного газа в начале этого года. EQT, крупнейший производитель природного газа в США, недавно объявил, что продолжит сокращать добычу примерно на 0,5 млрд куб. футов в день во втором полугодии. Мы прогнозируем, что добыча природного газа в США составит в среднем 103 млрд куб. футов в день в 2024 году, что немного ниже, чем в 2023 году, а затем увеличится до среднего значения 105 млрд куб. футов в день в 2025 году. Основными факторами нашего прогноза роста добычи в США в следующем году являются рост цен на Henry Hub и растущий спрос на природный газ в качестве сырьевого газа для проектов по производству СПГ, запуск которых запланирован на второе полугодие и 2025 год", - говорится в отчете.

Оценка цены газа на 2025 год сохранена - $3,3/MMBtu.

Средняя спотовая цена на Henry Hub в США в июле составила $2,07/MMBtu, Минэнерго прогнозирует, что в оставшуюся часть текущего года цена составит $2,6/MMBtu, что немного ниже среднего значения в $2,69/MMBtu за тот же период 2023 года. С ноября 2024 года по март 2025 года ожидается, что средняя цена газа вырастет до $3,1/MMBtu на фоне роста сезонного потребления и увеличения экспорта СПГ.