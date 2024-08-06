Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Протесты в Ротерхэме Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с планируемыми на среду крупными акциями протеста, сообщает Sky News во вторник.

По данным телеканала, заседание пройдет во вторник вечером, его посетят министры и руководители полиции.

COBRA является чрезвычайным комитетом, который собирается только в экстренных случаях. В понедельник Стармер провел первое такое заседание на посту премьер-министра королевства.

Sky News со ссылкой на полицейские источники передает, что на среду планируется 30 протестных акций, причем есть вероятность, что они перерастут в беспорядки. В частности, готовятся нападения на адвокатские конторы. В полиции сообщили телеканалу, что мобилизованы около 30% сотрудников, специально обученных подавлять беспорядки, около 6 тыс. человек.

Вместе с тем в полиции считают, что такие протесты продлятся еще пару дней, а худшее уже позади.

В конце июля недалеко от Ливерпуля вооруженный ножом 17-летний молодой человек напал на участников урока танцев для детей. Трое детей погибли, еще восемь были ранены, причем состояние пяти из них оценивалось как тяжелое. Также пострадали двое взрослых, пытавшихся защитить детей. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

Позже в интернете распространили ложную информацию о том, что нападавший является беженцем-мусульманином. Это, в свою очередь, спровоцировало волну нападений на иммигрантов и мусульман в Англии.

Масштабные беспорядки в ряде английских городов прошли в конце прошлой недели. В частности, в воскресенье участники акций протеста атаковали два отеля, которые используются для размещения беженцев.

За последние дни десятки полицейских были госпитализированы из-за полученных в ходе стычек с демонстрантами ранений. Более 400 участников беспорядков задержаны.