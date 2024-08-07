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Что случилось этой ночью: среда, 7 августа

Обстрелы Курской области борьба правительства с протестами в Британии, ураган в США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шесть детей ранены после массированной атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщила детский омбудсмен Львова-Белова.

- Курские власти назвали контролируемой обстановку на приграничье. Врио губернатора, однако, указывает на напряженность ситуации.

- Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста. Данный комитет собирается только в экстренных случаях.

- США перебазировали на ближневосточную военную базу часть самолетов с авианосца. Остин заявил о готовности США развернуть силы на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки.

- В США во время урагана "Дебби" погибли не менее пяти человек. Четыре человека погибли в штате Флорида, еще один – в Джорджии.

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