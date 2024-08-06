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В США во время урагана "Дебби" погибли не менее пяти человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек стали жертвами урагана "Дебби", который обрушился на этой неделе на юго-восток США, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Отмечается, что четыре человека погибли в штате Флорида, еще один – в Джорджии.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Дебби" привел к мощным наводнениям.

Изначально урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира - Симпсона, которая предполагает скорость порывов ветра от 119 до 153 км/ч в радиусе действия стихии.

К настоящему времени "Дебби" ослабел и теперь классифицируется как тропический шторм.

По прогнозам местных метеорологических служб, в четверг "Дебби" достигнет Южной Каролины.

Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Южной Каролине из-за стихийного бедствия введено чрезвычайное положение.

США
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