Минюст США обвинил пакистанца в попытке организации политических убийств

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Пакистана в связи с раскрытием заговора с целью убийства американских политиков, сообщтилт телеканал CNN со ссылкой опубликованные документы суда.

Согласно обвинениям, выдвинутым федеральными прокурорами в Бруклине, штат Нью-Йорк, 46-летнему Асифу Мерчанту инкриминируется, что тот приезжал в Нью-Йорк для встречи с исполнителем планируемых убийств в конце августа или начале сентября, поясняет телеканал.

"Следователи ФБР полагают, что (экс-президент США Дональд - ИФ) Трамп и другие нынешние и бывшие должностные лица правительства США были предполагаемыми целями заговора", - уточняет CNN, ссылаясь на осведомленного источника.

Как пояснили прокуроры, Мерчанта задержали 12 июля, когда тот намеревался покинуть территорию США, и сейчас он находится под арестом.

По данным следствия, пакистанец Мерчант "провел некоторое время в Иране" и даже "имел там семью".

"Как сообщил чиновник, известные угрозы властей Ирана в адрес Трампа побудили ФБР передать данные Секретной службе США, которая усилила защиту экс-президента", - отметил телеканал.

ФБР расследовало предполагаемый заговор за несколько недель до покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании, однако, как сообщил CNN сотрудник правоохранительных органов, следователи не нашли доказательств, что Мерчант имел какое-либо отношение к стрельбе в Батлере.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда Трамп получил ранение, а один из участников мероприятия погиб.

Позже иранские власти заверили, что, вопреки утверждениям американских СМИ, не готовили покушений на Трампа.

По сведениям CNN, данных о связи Ирана с молодым американцем, выстрелившим в Трампа, нет.