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Трамп заявил, что для США лучше поддерживать хорошие отношения с Путиным

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что для Вашингтона лучше поддерживать хорошие отношения с такими мировыми лидерами как президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын.

"Хорошие отношения с ними - это хорошо, а не плохо", - сказал Трамп.

По его мнению, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын "находятся на вершине своей игры".

Бывший президент также выразил мнение, что ситуация на Украине не обострилась бы, если бы не "сонный Джо".

"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня. Мы часто говорили об Украине", - отметил Трамп.

"Они (Россия - ИФ) представляют собой крупную боевую силу. (...) И у Украины сейчас не хватает людей, они используют молодых людей и очень старых мужчин для ведения боевых действий (...). И я не собираюсь обвинять кого-то одного, но я могу сказать вам, что я мог бы остановить это, и умный президент мог бы это остановить", - заключил кандидат от Республиканской партии.

Владимир Путин Дональд Трамп Ким Чен Ын США
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