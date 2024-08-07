Китай в июле сократил импорт нефти до минимума с осени 2022 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В июле 2024 года среднесуточный объем импорта нефти Китаем составил 9,97 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Это минимальный уровень с сентября 2022 года, когда Пекин импортировал 9,79 млн б/с. Относительно июня-2024 показатель снизился на 11,8%, июля-2023 - на 3,1%.

В абсолютном выражении импорт нефти КНР в прошлом месяце составил 42,337 млн тонн нефти, что на 8,9% меньше, чем в июне - 46,453 млн тонн, и на 13,1% меньше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 43,677 млн тонн.

Стоимость приобретенного сырья в июле 2024 года - $25,79 млрд.

Всего за семь месяцев Китай импортировал 317,81 млн тонн нефти, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом затраты на ее покупку выросли на 5,5%: со $188,12 млрд до $193,33 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце составили 3,247 млн тонн. Это на 9,3% больше, чем в июне, но на 27,9% меньше, чем за июль прошлого года. Стоимость приобретенных в июле-2024 нефтепродуктов составила $2,15 млрд. Всего за январь-июль 2024 года Пекин импортировал 28,32 млн тонн нефтепродуктов, что почти на 4,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.