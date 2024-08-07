Siemens Energy резко сократила чистый убыток в III финквартале и нарастила выручку

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG резко сократил чистый убыток в третьем финансовом квартале по сравнению с показателем того же периода годом ранее, который включал крупные разовые списания в подразделении Siemens Gamesa.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил 142 млн евро по сравнению с 2,93 млрд евро годом ранее. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали, что квартальный убыток Siemens Energy составит 154,5 млн евро.

Выручка компании увеличилась на 17% до 8,8 млрд евро, превысив консенсус-прогноз рынка, составлявший 8,68 млрд евро.

Объем новых заказов компании в минувшем квартале сократился на 30% до 10,36 млрд евро. Общий объем портфеля заказов компании увеличился на 10%, до рекордных 120 млрд евро.

Скорректированный убыток подразделения Siemens Gamesa, работающего в сфере ветрогенерации, уменьшился до 449 млн евро с 2,55 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали более крупного убытка - 493 млн евро.

Siemens Energy по-прежнему ожидает, что ее выручка в этом фингоду увеличится на 10-12%, чистая прибыль составит до 1 млрд евро.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах мира, ее штат насчитывает свыше 92 тыс. сотрудников.

Акции Siemens Energy прибавляют в цене 2% в ходе торгов в среду. Капитализация компании с начала этого года выросла более чем в 2 раза.