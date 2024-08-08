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Siemens увеличил квартальную чистую прибыль в полтора раза при сокращении новых заказов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG резко увеличил чистую прибыль и умеренно нарастил выручку в третьем квартале 2024 финансового года, однако объем новых заказов упал в годовом выражении, и акции компании дешевеют.

В апреле-июне 2024 года чистая прибыль компании составила 2,13 млрд евро против 1,44 млрд евро годом ранее.

Выручка Siemens в минувшем квартале увеличилась на 4%, до 18,9 млрд евро, а объем заказов упал на 16%, до 19,78 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,8 млрд евро, выручку в 18,91 млрд евро и заказы в объеме 19,18 млрд евро.

Базовая прибыль без учета инвестиционного бизнеса составила 2,66 евро на акцию против 1,78 евро годом ранее. Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - повысилась до 3,03 млрд евро с 2,72 млрд евро.

Компания по-прежнему ожидает, что в текущем финансовом году ее выручка вырастет на 4-8% в органическом выражении, а базовая прибыль в расчете на акцию составит 10,40-11 евро.

С начала 2024 года капитализация Siemens упала на 9,5%, до 120,6 млрд евро.

Siemens Германия
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