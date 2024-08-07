Ставки по ипотеке в США упали до минимума за 15 месяцев

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 2 августа, рухнул на 27 базисных пунктов вслед за падением доходности американских гособлигаций, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,55%. Это минимальное значение с мая 2023 года.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю повысилось на 6,9%, максимальными темпами за два месяца.

"Ставки по ипотеке снизились на прошлой неделе после "голубиных" заявлений Федрезерва и слабого отчета по рынку труда, которые усилили опасения по поводу более значительного, чем ожидалось, замедления американской экономики", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.