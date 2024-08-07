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Иран усилит ПВО в восточных районах страны

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Армии Ирана, развернутые на востоке страны, получили новую партию вооружений и оборудования, сообщает агентство Mehr.

В войска ПВО поступили зенитные ракеты, радиолокационные станции и беспилотники. Их передача прошла в присутствии командующего силами ПВО бригадного генерала Алирезы Сабахифарда.

Накануне заместитель командующего войсками ПВО бригадный генерал Алиреза Элхами заявил о планах усиления зенитной обороны, производства наземных систем и ракет с более дальним радиусом действия. Он отметил, что войска ПВО наращивают потенциал в том числе в области БПЛА, радаров, систем сбора данных.

Он добавил, что армия Ирана полностью самодостаточна и не зависит от иностранного оборудования.

Иран ПВО
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