Иранские военные заявили о планах усилить ПВО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны иранской армии в скором времени получат новые виды вооружения, сообщает агентство Mehr.

Заместитель командующего силами ПВО иранской армии бригадный генерал Алиреза Элхами заявил, что в данный момент военные фокусируются на производстве современного наземного оборудования. Кроме того, планируется оснастить силы ПВО ракетами большей дальности действия.

Также идет работа над способными помогать силам ПВО беспилотниками, радарами и системами сбора информации.

Элхами уточнил, что многое новое оборудование уже готово к поставке в войска.

Он отметил, что армия Ирана самодостаточна и не зависит от иностранного оборудования.