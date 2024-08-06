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Иранские военные заявили о планах усилить ПВО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны иранской армии в скором времени получат новые виды вооружения, сообщает агентство Mehr.

Заместитель командующего силами ПВО иранской армии бригадный генерал Алиреза Элхами заявил, что в данный момент военные фокусируются на производстве современного наземного оборудования. Кроме того, планируется оснастить силы ПВО ракетами большей дальности действия.

Также идет работа над способными помогать силам ПВО беспилотниками, радарами и системами сбора информации.

Элхами уточнил, что многое новое оборудование уже готово к поставке в войска.

Он отметил, что армия Ирана самодостаточна и не зависит от иностранного оборудования.

Иран ПВО
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