Байден сомневается, что Трамп согласится с результатами выборов в случае поражения

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU -Президент США Джо Байден не уверен, что в случае поражения Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства произойдет мирная передача власти.

"Если Трамп выиграет, я не уверен. Точнее, если Трамп проиграет, я не уверен", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS News.

"Он (Трамп - ИФ) говорит серьезно. Все эти разговоры о том, что "если мы проиграем, будет кровавая баня, это будут украденные выборы", - отметил президент США.

В марте на митинге в Огайо Трамп грозил обложить запретительными пошлинами китайские машины и следом тут же предупредил, что переизбрание Байдена обернется "кровавой баней" для страны. Позднее он объяснил, что слова о "кровавой бане" относились к импорту автомобилей, а не преследованию политических оппонентов.

Во время июньских дебатов с Байденом Трамп заявил, что примет результаты ноябрьских выборов, "если это будут честные, законные и хорошие выборы".

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.