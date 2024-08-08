Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс (справа) Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - США в случае победы на выборах кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа потребуют от Европы, чтобы она была и самодостаточна в военном отношении, и способна обеспечить себя энергией без участия РФ, заявил республиканский кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Политик в интервью изданию Semafor отверг аргументы сторонников поддержки Украины, включая нынешнюю администрацию, о том, что инвестиции в оборону США необходимы для сдерживания политики России против союзников по НАТО.

"Когда администрация Харрис (действующего вице-президента Камалы Харрис - ИФ) говорит, что если мы не остановим (президента РФ Владимира) Путина на Украине, то он двинется маршем до самой Германии. Во-первых, это неправда, а, во-вторых, что это тогда говорит об обороноспособности Германии?" - сказал Вэнс.

Выдвижение Вэнса кандидатом в вице-президенты вызвало споры определенной группы в Республиканской партии отчасти из-за его откровенного неприятия помощи Украине, которая была принята ранее в этом году при поддержке лидеров республиканцев в конгрессе, отметило издание.