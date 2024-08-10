NYT считает, что новый президент США получит в наследство риск крупного конфликта

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден оставит своему преемнику в наследство риск возникновения крупномасштабного конфликта в мире, пишет The New York Times, ссылаясь на мнения экспертов.

"Последствия для преемника мистера Байдена - будь то бывший президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис - могут быть огромными", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что в обращении к нации в июле Байден позиционировал себя как президент, при котором "Соединенные Штаты нигде в мире не ведут войну".

В то же время, как пишет газета, "хотя Америка больше не ведет крупномасштабных наземных войн, подобных тем, что велись в Ираке и Афганистане, на протяжении большей части своего пребывания на этом посту мистер Байден казался лидером военного времени".

"Мистер Байден провел большую часть своего президентства, мобилизуя общественное мнение и военную мощь против действий России на Украине, активно поддерживал Израиль в его войне в Газе, а также выступал против Ирана и группировок, которые он поддерживает", - говорится в статье.

"Война станет ключевой частью наследия Байдена", - приводит The New York Times слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Стивена Вертхайма.