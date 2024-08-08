США перебросили к Ближнему Востоку истребители F-22

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американское военное командование сообщило, что перебросило ближе к ближневосточному региону многоцелевые истребители F-22 на случай обострения обстановки между Ираном и Израилем.

"Самолеты ВВС США F-22 прибыли 8 августа в зону ответственности Центрального командования. Это делается в рамках мер по противодействию эскалации в ближневосточном регионе, на которую могут пойти Иран и его союзники", - говорится в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети X.

В нем не указывается ни количество переброшенных самолетов, ни новое место их базирования.

В зону ответственности Центрального командования ВС США входят Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые части Южной Азии.

США в последние дни усиливают военное присутствие в ближневосточном регионе, так как опасаются возможного удара Ирана и его союзников по Израилю.