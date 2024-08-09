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В США считают, что Иран не имеет законного права нападать на Израиль

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Иран не имеет законных оснований нападать на Израиль, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"У Ирана нет абсолютно никаких законных оснований для военного нападения на Израиль, которому он продолжает угрожать", - сказал высокопоставленный чиновник на брифинге.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить такое нападение, отразить его, если оно произойдет, а также продемонстрировать Ирану, что есть лучший путь продвижения вперед, чем военное нападение", - отметил он.

Чиновник уточнил, что США перебросили в регион "очень много военных сил", включая истребители F-22, которые прибыли в четверг.

"Мы будем готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам", - добавил он.

При этом представитель Белого дома уверен, что последствия прямой атаки на Израиль могут быть весьма значительными для Ирана и его экономики.

"Если Иран начнет крупную войну на Ближнем Востоке с массированной атакой на Израиль, которой они угрожают в координации с другими группировками, что ж, очевидно, это значительно подорвет любую надежду на прекращение огня в Газе", - добавил представитель Белого дома.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США сообщало, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае атаки против Израиля.

"Соединенные Штаты ясно дали понять Ирану, что риск серьезной эскалации, если они предпримут серьезную ответную атаку против Израиля, чрезвычайно высок", - сказал чиновник.

По его словам, "существует серьезный риск последствий для экономики Ирана и стабильности его недавно избранного правительства".

Израиль Иран США
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