Министр обороны Израиля обсудил с главой Генштаба подготовку на случай иранского удара

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант провел совещание с начальником Генштаба ВС страны Герци Халеви и рядом руководителей Минобороны по поводу подготовки к возможному иранскому удару, сообщает в четверг The Times of Israel.

В совещании также приняли участие руководители Службы общей безопасности ("Шин-Бет").

Кроме того, в четверг Галант заявил, что власти работают над тем, чтобы своевременно предупредить граждан в случае масштабного удара по Израилю со стороны Ирана и ливанской "Хезболлы".

В течение четверга израильские военные продолжили операции против палестинских военизированных формирований в секторе Газа. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают, что прошлой ночью в секторе Газа израильские военные уничтожили несколько ракетных установок недалеко от границы с Египтом.

Также военные провели авиаудары по центрам управления ХАМАС, расположенным в двух школах в городе Газа. Палестинские СМИ сообщают, что в результате ударов погибли как минимум 12 человек.

Палестинские службы здравоохранения сообщают, что за все время конфликта в секторе Газа погибли почти 39,7 тыс. человек.

В четверг сохранялась напряженная обстановка и на северной границе Израиля. По данным армии, со стороны Ливана по стране было запущено сначала 15, а позже - еще восемь ракет. Все они ударили по открытой местности недалеко от населенных пунктов, никто не пострадал.

В ответ военные ЦАХАЛ обстреляли из артиллерии предполагаемые места пуска. Также израильский дрон атаковал транспортное средство на территории Ливана.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и Фуада Шукра - старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.