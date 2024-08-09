Под санкции Минфина США против Белоруссии попали 19 физлиц

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти США добавили 19 физлиц и 14 белорусских компаний в санкционные списки за поддержку российских действий на Украине, сообщил американский Минфин.

Среди компаний, попавших под ограничения, завод "Легмаш" и компания "КБ Беспилотные вертолеты". Ранее в этот день сообщалось, что под санкции попали частные ООО "Авиакомпания Белканто", ООО "Авиакомпания Рада" и УП "РубиСтар".

Кроме того, США ввели санкции против 19 физлиц, имеющих отношение к санкционируемым компаниям.

Минфин США также внес в санкционный список самолет Boeing 767-32К c бортовым номером EW-001PB, который, по утверждению американского ведомства, входит в состав белорусского правительственного авиапарка.

В американском Минфине указали, что санкции вводятся за оказание помощи России, в частности, "производство военных ресурсов и транспортировку через Белоруссию товаров в Россию".