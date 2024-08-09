США ввели санкции против трех частных белорусских авиакомпаний

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении трех белорусских частных грузовых авиакомпаний - ООО "Авиакомпания Белканто", ООО "Авиакомпания Рада" и УП "РубиСтар", говорится в сообщении OFAC о выдаче лицензии на сворачивание деятельности с этими компаниями.

В соответствии с лицензией, платежи в адрес этих компаний (9 августа отнесены к заблокированным субъектам) разрешены до 10 сентября 2024 года при условии, что товары, технологии или услуги, которые предоставляются, экспортируются или реэкспортируются, предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в целях гражданской авиации.

Ограничения распространяются также на любое юридическое лицо, в котором подпавшие под санкции компании владеют, прямо или косвенно, 50% или более акций.

"Авиакомпания Белканто" - частная белорусская грузовая авиакомпания, создана в 2020 году, использует самолеты Ил-76.

"Авиакомпания Рада" учреждена в 2015 году, осуществляет грузовые перевозки на самолетах Ил-62.

УП "РубиСтар" было создано в 2000 году, с 2008 года осуществляет авиаперевозки. Летный парк компании состоит из двух самолетов Ил-76ТД и пяти самолетов Ан-12. Авиакомпания также осуществляет эксплуатацию грузового самолета Boeing-747-400.

В августе прошлого года OFAC внесло в санкционный список белорусскую национальную авиакомпанию "Белавиа". В апреле 2022 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США включило самолеты Boeing-737, принадлежащие "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США, в декабре 2023 года эти санкции продлены на год.