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Польша заключила соглашение с США о поставке сотен управляемых ракет "воздух-воздух"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Польша подписала соглашение на поставку из США крупной партии управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности, сообщило в пятницу Агентство вооружений Польши.

"Агентство подписало сегодня соглашение с правительством США на сумму около $850 млн нетто на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C AMRAAM", - говорится в сообщении в официальных соцсетях организации.

AIM-120 AMRAAM "Slammer" – всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности производства компании Raytheon, США. Предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО, являясь основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Польша США
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