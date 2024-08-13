Лондон не разрешал Киеву применять ракеты Storm Shadow в Курской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Позиция британских властей относительно применения поставляемого Украине оружия не менялась, Лондон не разрешал Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области России, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на британских чиновников.

"Правительство Великобритании не давало Украине разрешения использовать ракеты Storm Shadow в рамках действий в Курской области", - цитирует издание заявление одного из источников, который добавил, что, несмотря на просьбы Зеленского, в позиции Лондона "никаких изменений не произошло".

Источники подчеркнули, что Великобритания "оказывает военную помощь для поддержки безусловного права Украины на самооборону", при этом "четко дает понять, что оборудование, предоставляемое Великобританией, предназначено для обороны".

The Telegraph пишет, что Киев "также запросил у Вашингтона разрешение использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS в ходе наступления в Курске, но и это пока было отклонено".

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что украинские военные, участвующие в боевых действиях в Курской области, активно пользуются вооружением, поставленным странами НАТО, в том числе тяжелой техникой.

"В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО", - сообщила в понедельник журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.