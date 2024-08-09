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США выделяют военную помощь Украине на $125 млн

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти США решили выделить очередной пакет военной помощи Украине, сообщил в пятницу Пентагон.

"Пентагон сегодня сообщает о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы выполнить наиболее срочные запросы Украины", - говорится в сообщении Минобороны США.

В нем указывается, что в пакет, в частности, войдут "средства ПВО, РЛС для контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение".

"Стоимость пакета оценивается в $125 млн", - отмечается в сообщении.

В списке, опубликованном Пентагоном, фигурируют, в частности, артиллерийские 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ракеты для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, оборудование для защиты объектов инфраструктуры.

Пентагон поясняет, что речь в данном случае пойдет о передаче оружия, хранящегося на армейских складах, а не о производстве нового вооружения.

США Украина
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