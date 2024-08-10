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Что случилось этой ночью: суббота, 10 августа

Режим КТО в трех регионах РФ, угроза мегаземлерясения в Японии, Испания взяла олимпийское золото по футболу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим КТО вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

- В Японии впервые предупредили об угрозе мегаземлетрясения. Катаклизм ожидается с магнитудой выше 9.

- США отправляют военную помощь Украине на $125 млн. Также Вашингтон может выделить $3,5 млрд на военные нужды Израилю.

- Сборная Испании по футболу выиграла золото Олимпиады. В финале испанцы одолели сборную Франции со счетом 5:3.

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