Иранские СМИ утверждают, что жертвами удара ЦАХАЛ по школе в Газе стали сто человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В результате удара Израиля по школе в городе Газа в одноименном секторе погибли 100 человек, сообщил в субботу иранский телеканал Press TV.

"100 человек погибли, десятки поучили ранения в результате удара Израиля по школе "Аль-Табаин" в городе Газа", - говорится в сообщении.

Согласно другим источникам, число жертв составило около 40 человек.

Ранее израильская армия сообщила в своем телеграм-канале, что "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в школе Аль-Табаин".

Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию, заявили в ЦАХАЛ.