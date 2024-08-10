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МИД РФ призвал Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в Газе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве "глубоко потрясены" ракетным ударом израильской авиации по школе "Табиин" в городе Газа, жертвами которого, по данным палестинских источников, стали более 100 человек.

"В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в ее комментарии, опубликованном в субботу на сайте МИД. - Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права".

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"С сожалением отмечаем, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания", - заявила Захарова.

"Трагедии, подобные произошедшему сегодня в школе "Табиин", подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами", - говорится в комментарии.

Захарова заявила, что произошедшее стало прямым следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в Газе и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав.

"В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость немедленного исполнения данных резолюций, как этого требует Устав ООН, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня, оказать необходимое содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость", - сказала она.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 10 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль МИД РФ Мария Захарова ООН
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