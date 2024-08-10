В Минобороны Белоруссии готовы реагировать на изменение военной обстановки

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в субботу о готовности армии реагировать на любые изменения военной обстановки.

Министр сообщил об уничтожении БПЛА над Белоруссией вечером 9 августа и выполнении распоряжения президента Белоруссии Александра Лукашенко об усилении группировки войск на Мозырском и Гомельском направлениях.

"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы", - заявил он.