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МИД Белоруссии намерен сообщить международным организациям об инциденте с БПЛА Украины

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии заявил о намерении проинформировать международные организации о ситуации со сбитыми накануне над территорией республики украинскими беспилотниками и призвал международное сообщество должным образом отреагировать на данную ситуацию.

"В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками МИД Белоруссии незамедлительно доведет подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Республика Беларусь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Нами также будут инициированы соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами, а также по линии международных структур", - добавили в МИД.

Отмечается, что Белоруссия будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия.

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"Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки", - уверены в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД назвали данную ситуацию преступными действиями, радикально эскалирующими ситуацию и представляющими собой опасную попытку расширить зону текущего в европейском регионе конфликта, вовлекая в него Белоруссию, которая, в свою очередь, неизменно выступает за урегулирование кризиса.

"Такие шаги предпринимаются украинским руководством при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков. Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться", - заявили в МИД.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских БПЛА над территорией республики в пятницу вечером.

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