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США обеспокоены израильским ударом по школе в секторе Газа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) Шон Саветт в субботу выразил обеспокоенность в связи с ударом Израиля по зданию школы в городе Газа.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе в результате удара израильских сил по школе", - говорится в заявлении Саветта, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы знаем, что ХАМАС использует школы в качестве мест размещения своих бойцов и для проведения операций, но мы также неоднократно и последовательно заявляли, что Израиль должен принять меры для минимизации ущерба среди гражданского населения", - добавил представитель СНБ.

По словам Саветта, США поддерживают связь с властями Израиля для получения более подробной информации об ударе.

Кроме того, представитель СНБ призвал Израиль и ХАМАС к прекращению огня в секторе Газе и освобождению израильских заложников.

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Ранее израильские военные сообщили в своем телеграм-канале, что "ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в школе Аль-Табаин".

Как заявили в армии, перед ударом ЦАХАЛ предприняла шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

По данным ближневосточных СМИ, в результате израильского удара погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения.

СНБ США Шон Саветт Израиль ЦАХАЛ Газа школа
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