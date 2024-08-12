В ОПЕК оценили рост экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в июне в 3% к маю

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в июне составил в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн б/с, или на 3% больше объемов, поставленных в мае, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Аналитики ОПЕК отмечают, что увеличение экспорта в месячном исчислении обусловлено, прежде всего, ростом поставок через черноморские порты.

При этом показатель на 1%, или 96 тыс. б/с ниже результата аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт через систему "Транснефти" в июне вырос чуть более чем на 1%, или 45 тыс. б/с, до 3,8 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки сократились на 2%, или 88 тыс. б/с.

Отгрузки из черноморского порта Новороссийск в июне выросли относительно мая на 170 тыс. б/с (+32%), до 703 тыс. б/с. Экспорт из Балтийского моря увеличился на 32 тыс. б/с (+2%), до среднего уровня 1,5 млн б/с. Поставки из Приморска снизились на 49 тыс. б/с (-6%) и составили в среднем 830 тыс. б/с. Экспорт из Усть-Луги снизился на 17 тыс. б/с (-3%), до 677 тыс. б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в июне снизились относительно мая на 14%, или 28 тыс. б/с, составив 175 тыс. б/с. Данный показатель также на 42%, или 124 тыс. б/с ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в июне снизился на 4%, или 22 тыс. б/с, до 586 тыс. б/с. Тем не менее, это на 3%, или 17 тыс. б/с больше, чем в июне 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились на 44 тыс. б/с (-5%), до среднего уровня 863 тыс. б/с. Это на 4%, или 32 тыс. б/с выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в июне увеличился к предыдущему месяцу на 12 тыс. б/с (+5%), до 239 тыс. б/с. Это также на 2%, или 6 тыс. б/с больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в июне по сравнению с маем снизился на 25% и составил 99 тыс. б/с. Это также на 20% меньше, чем в июне 2023-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в июне в среднем составил 219 тыс. б/с, что на 3% больше, чем месяцем ранее, и на 4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос на 102 тыс. б/с (+8%) и составил 1,4 млн б/с. Это также на 2%, или 27 тыс. б/с больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в июне вырос к маю на 8%, или 49 тыс. б/с, до среднего уровня 644 тыс. б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июне снизился к предыдущему месяцу на 8%, или 191 тыс. б/с, до 2,2 млн б/с. Это также на 9%, или 224 тыс. б/с меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Сокращение экспорта в июне 2024-го обусловлено, прежде всего, снижением объема поставок нафты и мазута.