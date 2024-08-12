ОПЕК+ в июле превысил план добычи на 84 тысячи б/с, Россия - на 111 тысяч б/с

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двенадцать стран ОПЕК в июле добыли 26,75 млн баррелей нефти в сутки, что на 185 тысяч б/с выше, чем в июне, при этом добыча выросла в Саудовской Аравии, Ираке и Иране, а в Ливии - снизилась, констатировала ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Страны, входящие в альянс ОПЕК+, но не из числа ОПЕК, в июле добыли 14,16 млн б/с, что на 68 тысяч б/с меньше, чем в июне - добыча снизилась в России, Казахстане и Южном Судане.

Так, добыча нефти в России снизилась с 9,115 млн б/с в июне до 9,089 млн б/с в июле (на 26 тысяч б/с). Согласно установленному плану ОПЕК+, в июле добыча нефти в России должна была составлять 8,978 млн б/с, то есть, на 111 тысяч б/с меньше. Публикуемые ОПЕК показатели основаны на данных вторичных источников информации. На прошлой неделе Минэнерго России заявило, что в июле добыча в России превысила целевые показатели ОПЕК+ "на 67 тысяч б/с из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить".

Ирак и Казахстан, которые допускали превышение целевых показателей в течение первого полугодия, с июля должны начать компенсировать недосокращенные объемы. Так, Ирак обещал в июле дополнительно снизить добычу к своей квоте на 70 тысяч б/с, Казахстан - на 18 тысяч б/с. Но, несмотря на то, что Казахстан в июле снизил добычу нефти к июню на 34 тысячи б/с - до 1,545 млн б/с, она была на 95 тысяч б/с выше, чем обещала страна с учетом компенсаций.

Ирак в июле даже увеличил добычу нефти к июню - на 57 тысяч б/с, до 4,251 млн б/с, превышая целевой показатель на 321 тысячу б/с.

По данным ОПЕК, Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти почти на 100 тысяч б/с к июню - до 9,015 млн б/с и превысила целевой показатель ОПЕК+ на 37 тысяч б/с. ОАЭ также увеличила добычу нефти в июле - на 16 тысяч б/с, в результате превысив обязательства по ОПЕК+ на 40 тысяч б/с.

В целом, страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в июле нарастили производство почти на 110 тысяч б/с - до 35,6 млн б/с и на 84 тысячи б/с превышали свои обязательства. Из них страны ОПЕК нарастили добычу на 177 тысяч б/с, превысив целевой показатель на 283 тысячи б/с, страны, не из числа ОПЕК, снизили добычу на 68 тысяч б/с и были ниже своего целевого показателя на 200 тысяч б/с (в основном за счет Мексики, квота для которой установлена, но она фактически не участвует в сделке, а ее добыча находится стабильно ниже квоты).

Ниже представлена таблица, в тысячах б/с