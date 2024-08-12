ОПЕК+ в июле превысил план добычи на 84 тысячи б/с, Россия - на 111 тысяч б/с
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двенадцать стран ОПЕК в июле добыли 26,75 млн баррелей нефти в сутки, что на 185 тысяч б/с выше, чем в июне, при этом добыча выросла в Саудовской Аравии, Ираке и Иране, а в Ливии - снизилась, констатировала ОПЕК в своем ежемесячном отчете.
Страны, входящие в альянс ОПЕК+, но не из числа ОПЕК, в июле добыли 14,16 млн б/с, что на 68 тысяч б/с меньше, чем в июне - добыча снизилась в России, Казахстане и Южном Судане.
Так, добыча нефти в России снизилась с 9,115 млн б/с в июне до 9,089 млн б/с в июле (на 26 тысяч б/с). Согласно установленному плану ОПЕК+, в июле добыча нефти в России должна была составлять 8,978 млн б/с, то есть, на 111 тысяч б/с меньше. Публикуемые ОПЕК показатели основаны на данных вторичных источников информации. На прошлой неделе Минэнерго России заявило, что в июле добыча в России превысила целевые показатели ОПЕК+ "на 67 тысяч б/с из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить".
Ирак и Казахстан, которые допускали превышение целевых показателей в течение первого полугодия, с июля должны начать компенсировать недосокращенные объемы. Так, Ирак обещал в июле дополнительно снизить добычу к своей квоте на 70 тысяч б/с, Казахстан - на 18 тысяч б/с. Но, несмотря на то, что Казахстан в июле снизил добычу нефти к июню на 34 тысячи б/с - до 1,545 млн б/с, она была на 95 тысяч б/с выше, чем обещала страна с учетом компенсаций.
Ирак в июле даже увеличил добычу нефти к июню - на 57 тысяч б/с, до 4,251 млн б/с, превышая целевой показатель на 321 тысячу б/с.
По данным ОПЕК, Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти почти на 100 тысяч б/с к июню - до 9,015 млн б/с и превысила целевой показатель ОПЕК+ на 37 тысяч б/с. ОАЭ также увеличила добычу нефти в июле - на 16 тысяч б/с, в результате превысив обязательства по ОПЕК+ на 40 тысяч б/с.
В целом, страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в июле нарастили производство почти на 110 тысяч б/с - до 35,6 млн б/с и на 84 тысячи б/с превышали свои обязательства. Из них страны ОПЕК нарастили добычу на 177 тысяч б/с, превысив целевой показатель на 283 тысячи б/с, страны, не из числа ОПЕК, снизили добычу на 68 тысяч б/с и были ниже своего целевого показателя на 200 тысяч б/с (в основном за счет Мексики, квота для которой установлена, но она фактически не участвует в сделке, а ее добыча находится стабильно ниже квоты).
Ниже представлена таблица, в тысячах б/с
|Страна
|Факт добыча июнь 2024
|Факт добыча июль 2024
|Изм-е июль к июню 2024
|Разрешенная добыча, июль 2024г
|Отклонение факт/план, июль 2024
|Алжир
|906
|907
|1
|908
|-1
|Конго
|260
|254
|-6
|277
|-23
|Экваториальная Гвинея
|54
|57
|3
|70
|-13
|Габон
|211
|211
|0
|177
|34
|Ирак
|4194
|4251
|57
|3930
|321
|Кувейт
|2423
|2415
|-8
|2413
|2
|Нигерия
|1369
|1386
|17
|1500
|-114
|Саудовская Аравия
|8918
|9015
|97
|8978
|37
|ОАЭ
|2936
|2952
|16
|2912
|40
|ОПЕК-9
|21271
|21448
|177
|21165
|283
|Азербайджан
|481
|485
|4
|551
|-66
|Бахрейн
|172
|171
|-1
|196
|-25
|Бруней
|69
|74
|5
|83
|-9
|Казахстан
|1579
|1545
|-34
|1450
|95
|Малайзия
|361
|360
|-1
|401
|-41
|Мексика
|1597
|1590
|-7
|1753
|-163
|Оман
|766
|768
|2
|759
|9
|Россия
|9115
|9089
|-26
|8978
|111
|Судан
|24
|25
|1
|64
|-39
|Южный Судан
|63
|53
|-10
|124
|-71
|не-ОПЕК
|14228
|14160
|-68
|14359
|-199
|0
|0
|ОПЕК+
|35499
|35608
|109
|35524
|84
|Иран
|3250
|3271
|21
|Ливия
|1194
|1175
|-19
|Венесуэла
|845
|852
|7
|0
|ОПЕК (12 стран)
|26560
|26746
|186
|ОПЕК+ (весь)
|40788
|40906
|118