Поиск

ОПЕК+ в июле превысил план добычи на 84 тысячи б/с, Россия - на 111 тысяч б/с

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двенадцать стран ОПЕК в июле добыли 26,75 млн баррелей нефти в сутки, что на 185 тысяч б/с выше, чем в июне, при этом добыча выросла в Саудовской Аравии, Ираке и Иране, а в Ливии - снизилась, констатировала ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Страны, входящие в альянс ОПЕК+, но не из числа ОПЕК, в июле добыли 14,16 млн б/с, что на 68 тысяч б/с меньше, чем в июне - добыча снизилась в России, Казахстане и Южном Судане.

Так, добыча нефти в России снизилась с 9,115 млн б/с в июне до 9,089 млн б/с в июле (на 26 тысяч б/с). Согласно установленному плану ОПЕК+, в июле добыча нефти в России должна была составлять 8,978 млн б/с, то есть, на 111 тысяч б/с меньше. Публикуемые ОПЕК показатели основаны на данных вторичных источников информации. На прошлой неделе Минэнерго России заявило, что в июле добыча в России превысила целевые показатели ОПЕК+ "на 67 тысяч б/с из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить".

Ирак и Казахстан, которые допускали превышение целевых показателей в течение первого полугодия, с июля должны начать компенсировать недосокращенные объемы. Так, Ирак обещал в июле дополнительно снизить добычу к своей квоте на 70 тысяч б/с, Казахстан - на 18 тысяч б/с. Но, несмотря на то, что Казахстан в июле снизил добычу нефти к июню на 34 тысячи б/с - до 1,545 млн б/с, она была на 95 тысяч б/с выше, чем обещала страна с учетом компенсаций.

Ирак в июле даже увеличил добычу нефти к июню - на 57 тысяч б/с, до 4,251 млн б/с, превышая целевой показатель на 321 тысячу б/с.

По данным ОПЕК, Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти почти на 100 тысяч б/с к июню - до 9,015 млн б/с и превысила целевой показатель ОПЕК+ на 37 тысяч б/с. ОАЭ также увеличила добычу нефти в июле - на 16 тысяч б/с, в результате превысив обязательства по ОПЕК+ на 40 тысяч б/с.

В целом, страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в июле нарастили производство почти на 110 тысяч б/с - до 35,6 млн б/с и на 84 тысячи б/с превышали свои обязательства. Из них страны ОПЕК нарастили добычу на 177 тысяч б/с, превысив целевой показатель на 283 тысячи б/с, страны, не из числа ОПЕК, снизили добычу на 68 тысяч б/с и были ниже своего целевого показателя на 200 тысяч б/с (в основном за счет Мексики, квота для которой установлена, но она фактически не участвует в сделке, а ее добыча находится стабильно ниже квоты).

Ниже представлена таблица, в тысячах б/с

Страна Факт добыча июнь 2024 Факт добыча июль 2024 Изм-е июль к июню 2024 Разрешенная добыча, июль 2024г Отклонение факт/план, июль 2024
Алжир 906 907 1 908 -1
Конго 260 254 -6 277 -23
Экваториальная Гвинея 54 57 3 70 -13
Габон 211 211 0 177 34
Ирак 4194 4251 57 3930 321
Кувейт 2423 2415 -8 2413 2
Нигерия 1369 1386 17 1500 -114
Саудовская Аравия 8918 9015 97 8978 37
ОАЭ 2936 2952 16 2912 40
ОПЕК-9 21271 21448 177 21165 283
Азербайджан 481 485 4 551 -66
Бахрейн 172 171 -1 196 -25
Бруней 69 74 5 83 -9
Казахстан 1579 1545 -34 1450 95
Малайзия 361 360 -1 401 -41
Мексика 1597 1590 -7 1753 -163
Оман 766 768 2 759 9
Россия 9115 9089 -26 8978 111
Судан 24 25 1 64 -39
Южный Судан 63 53 -10 124 -71
не-ОПЕК 14228 14160 -68 14359 -199
0 0
ОПЕК+ 35499 35608 109 35524 84
Иран 3250 3271 21
Ливия 1194 1175 -19
Венесуэла 845 852 7
0
ОПЕК (12 стран) 26560 26746 186
ОПЕК+ (весь) 40788 40906 118

Казахстан Ирак Минэнерго ОПЕК Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Транзит через Украину остаётся на прежнем уровне, заявка "Газпрома" на воскресенье - 39,3 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });