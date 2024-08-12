Поиск

Большинство американцев испытывают пессимизм в отношении политической ситуации в США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Больше половины американцев заявили, что испытывают пессимизм в отношении политической ситуации в США, свидетельствуют результаты опроса Associated Press, опубликованные в понедельник.

В миреТрамп считает, что Харрис некомпетентна, в случае ее избрания США ждет "гигантский провал"Читать подробнее

Так, 66% респондентов "очень пессимистичны" или "в той или иной мере пессимистичны" по поводу "состояния политики" в стране. Еще 16% заявили, что, напротив, настроены оптимистично. Остальные 18% ответили, что не испытывают ни оптимизма, ни пессимизма.

Кроме того, опрошенных попросили ответить на вопрос о том, считают ли они, что США движутся в правильном направлении. Так, 72% сочли, что их страна идет "неверным путем", 26% - "правильным". Еще 2% затруднились ответить.

Опрос проводился 25-29 июля. В нем приняли участие около 1,1 тыс. человек.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обстрелян реактивными снарядами с территории Ливана

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации
Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Израильская разведка сообщила о готовящейся атаке со стороны Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });