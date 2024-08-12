Большинство американцев испытывают пессимизм в отношении политической ситуации в США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Больше половины американцев заявили, что испытывают пессимизм в отношении политической ситуации в США, свидетельствуют результаты опроса Associated Press, опубликованные в понедельник.

Так, 66% респондентов "очень пессимистичны" или "в той или иной мере пессимистичны" по поводу "состояния политики" в стране. Еще 16% заявили, что, напротив, настроены оптимистично. Остальные 18% ответили, что не испытывают ни оптимизма, ни пессимизма.

Кроме того, опрошенных попросили ответить на вопрос о том, считают ли они, что США движутся в правильном направлении. Так, 72% сочли, что их страна идет "неверным путем", 26% - "правильным". Еще 2% затруднились ответить.

Опрос проводился 25-29 июля. В нем приняли участие около 1,1 тыс. человек.