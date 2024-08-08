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Трамп считает, что Харрис некомпетентна, в случае ее избрания США ждет "гигантский провал"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в четверг подверг критике кандидата от демократов Камалу Харрис, назвав ее некомпетентной.

"Я думаю, что она хуже (нынешнего президента США - ИФ) Байдена. (...) Теперь их кандидатом стал тот, кто, по моему мнению, более некомпетентный", - сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде.

По его словам, "если Харрис станет президентом, то это будет гигантский провал для нашей страны".

Трамп указал, что Харрис, по его мнению, придерживается "радикально левых" взглядов. Экс-президент США добавил, что Харрис "слаба", в частности, в таких вопросах, как борьба с преступностью и защита границ.

По мнению Трампа, Хилари Клинтон, которую он победил на президентских выборах 2016 года, умнее, чем Харрис. "Хиллари умнее. Она - очень умная", - сказал он. Кроме того, экс-президент предположил, что нынешний президент США Джо Байден тоже умнее, чем Харрис. Кроме того, он обвинил нынешнюю администрацию в использовании стратегического запаса нефти США, чтобы в преддверии выборов не допускать роста цен на горючее в стране. "Вообще-то этот запас задумывался для использования в случае войны. А они расходуют его, чтобы цены на горючее были пониже. Это делается в надежде на то, что люди проголосуют за Байдена или за Харрис", - заявил бывший президент.

Отвечая на вопрос о внутренних проблемах страны, Трамп предположил, что США могут оказаться в "экономической депрессии", если он не победит на президентских выборах в ноябре.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп Джо Байден США Камала Харрис
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